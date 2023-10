Sicilia martoriata dagli incendi: 161 solo nel mese di ottobre

In Sicilia, si è verificata una devastante serie di incendi, con ben 161 roghi che hanno distrutto vaste aree boschive e vegetazione mediterranea nel corso dell'ultimo mese. L'entità dei danni è stata calcolata grazie all'analisi condotta da Coldiretti utilizzando i dati forniti dal sistema di monitoraggio europeo Effis di Copernicus, riferendosi ai roghi che hanno colpito l'Isola. Questo fenomeno è stato esacerbato dai venti caldi di scirocco e dalle temperature elevate che hanno caratterizzato l'intero meridione nei primi nove mesi dell'anno. Le temperature sono state in media superiori di 0,65 gradi rispetto alla norma, secondo le elaborazioni di Coldiretti basate sui dati forniti dall'Isac-Cnr.

Ben 161 incendi nel mese di ottobre in Sicilia

Va sottolineato che oltre a fattori climatici, la disattenzione umana e l'azione dei piromani hanno avuto un ruolo significativo in scatenare questi incendi, con il 60% di essi che si ritiene siano stati causati volontariamente. Gli effetti di questa devastazione sono enormi, con danni stimati oltre i diecimila euro per ettaro, considerando le spese immediate per spegnere gli incendi e ripulire le aree coinvolte, nonché i costi a lungo termine legati alla ripristinazione degli ecosistemi e delle attività economiche locali. Si prevede che saranno necessari almeno 15 anni per ripristinare completamente le aree verdi distrutte dal fuoco.

Pertanto, è fondamentale adottare misure di prevenzione e prestare attenzione a questo problema da parte di tutti. Per garantire un controllo efficace e una risposta tempestiva, Coldiretti e i Vigili del Fuoco, con il sostegno dell'Associazione A.B. - Agrivenatoria Biodiversitalia, hanno siglato un accordo per coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e i rischi idrogeologici. In base a questo protocollo, gli agricoltori metteranno a disposizione spazi per i mezzi di pronto intervento e parteciperanno a progetti mirati per sviluppare procedure che facilitino l'allertamento delle squadre operative dei Vigili del Fuoco in caso di emergenze.

