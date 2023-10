Arriva la prima neve allo Stelvio e si preparano le piste da sci

Buone notizie per chi è in trepidante attesa di sciare. Nella nottata un fronte freddo con precipitazioni intense ha attraversato l'Alto Adige. In quota, come per esempio a passo dello Stelvio, è caduta la neve, un toccasana per le piste da sci del ghiacciaio.

Prima neve allo Stelvio

In questi giorni numerose squadre sono al passo a 2.757 metri per prepararsi alla stagione agonistica. La Coppa del mondo prende invece il via già questo fine settimana sul ghiacciaio di Sölden, in Austria, dove nei giorni scorsi gli atleti si sono allenati sul ghiaccio vivo, a causa dell'assenza di neve. Anche a Sölden ora però è caduto qualche centimetro di neve.

In mattinata i fenomeni si esauriranno lasciando spazio al sole, grazie al föhn che soffierà a nord.

