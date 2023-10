Ryanair, quante novità per Treviso: da Marsiglia a Vienna fino a Londra e Tirana

Ryanair sta aumentando i propri investimenti presso l'aeroporto di Treviso, dove dal 29 ottobre prossimo introdurrà una nuova rotta per Londra Luton, con due voli settimanali. Questo ampliamento dell'operativo invernale comporterà oltre 280 voli settimanali su 40 rotte, di cui 10 saranno nuove destinazioni, tra cui Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton. Inoltre, ci saranno maggiori frequenze su 11 rotte esistenti, il che contribuirà al sostegno di oltre 2.000 posti di lavoro nella regione.

Ryanair, ben 11 nuove rotte da per Treviso

Per l'inverno a venire, la compagnia aerea a basso costo prevede di basare due velivoli presso l'aeroporto di Treviso e mira a trasportare 2,5 milioni di passeggeri nell'esercizio fiscale del 2024, registrando una crescita del 6% rispetto all'anno precedente. «La rotta da Treviso a Londra è stata la prima operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998 - ha affermato Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania. Siamo lieti di ripristinare questa rotta, a lungo attesa dal territorio e dalla città di Treviso. Dal 1998, Ryanair è cresciuta fino a volare da e verso 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e ha aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l'Italia».

