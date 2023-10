Sono 20mila i giovani italiani a lavorare negli allevamenti di animali

In Italia, quasi 20mila giovani al di sotto dei 40 anni hanno scelto di lavorare nell’ambito dell’allevamento, contribuendo all’innovazione e al progresso in un settore chiave per l’economia, l’alimentazione e l’ambiente. Questi giovani sono presenti in diverse aree dell’allevamento, tra cui mucche, pecore, capre, cavalli, maiali, pollame e animali da compagnia.

20mila gli Under 40 italiani che lavorano negli allevamenti

La loro presenza è fondamentale per garantire il futuro del settore agroalimentare in Italia, che al momento importa una quantità significativa di carne, latte e formaggi. Questi giovani contribuiscono all’ecosistema agricolo italiano, che comprende milioni di animali di varie specie, con una notevole diversità di razze. La Fattoria Italia, con un valore di 55 miliardi di euro, è una parte cruciale dell’agricoltura italiana e può contare su un vasto patrimonio zootecnico, compresi bovini, bufale, pecore, capre, maiali, conigli, polli e una varietà di razze di animali.

© Riproduzione riservata