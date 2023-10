YouGoody, al via il primo ampio studio post-Covid sulla dieta degli italiani

<span class="s1">Circa 15.000 volontari hanno già aderito al progetto YouGoody, principalmente donne (8 su 10) nell'età compresa tra i 45 e i 65 anni. Più della metà di loro pranza fuori almeno una volta alla settimana, e oltre il 15% lo fa cinque giorni su sette. Sorprendentemente, solo l'11,7% di loro sono fumatori, in contrasto con il 24,2% a livello nazionale secondo il rapporto 2022 dell'Istituto Superiore della Sanità. YouGoody è uno studio prospettico che mira a comprendere i cambiamenti nello stile di vita degli italiani negli ultimi 30 anni. Il progetto è ideato, coordinato e gestito direttamente dal team di ricercatori della Struttura Complessa di Epidemiologia e Prevenzione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in collaborazione con Esselunga.

Prende il via il progetto YouGoody

«Lo studio mira a comprendere i cambiamenti che sono avvenuti in questi ultimi 30 anni nello stile di vita degli italiani» ha sottolinea Sabina Sieri, direttore struttura complessa di Epidemiologia e Prevenzione Int e responsabile del progetto YouGoody. «Per questo, le persone che aderiscono sono invitate a compilare una serie di questionari dettagliati relativi allo stile di vita e allo stato di salute. La parte predominante è quella della dieta, suddivisa per gruppi alimentari, come frutta e verdura, cereali, carne, alcolici. I dati che ricaveremo dai questionari ci serviranno per individuare nuovi stili alimentari e comportamentali che saranno poi messi in relazione con il mantenimento di un buono stato di salute oppure con l'insorgenza o l'aggravarsi di malattie quali diabete, tumori e malattie cardiovascolari».

Gli aderenti sono invitati a compilare dettagliati questionari relativi allo stile di vita e alla salute, con un focus particolare sulla dieta. Il progetto prevede due strategie di reclutamento: una in corso che coinvolge i canali di comunicazione di Esselunga e una seconda in fase imminente che mira a coinvolgere Regioni del Centro e del Sud, inclusa l'isola, con l'obiettivo di raggiungere 100.000 volontari entro giugno 2025. YouGoody è il primo studio di osservazione ampio condotto in Italia dopo la pandemia e cerca di comprendere l'effetto dei cambiamenti nello stile di vita dovuti ai lockdown, come l'aumento del consumo di cibo confortevole e la diminuzione dell'attività fisica. Attualmente, sono in corso ulteriori ricerche per valutarne l'impatto nel tempo.

© Riproduzione riservata