Cina, arriva il via libera alle importazioni delle pere italiane

Le autorità cinesi hanno dato il via libera alle importazioni delle pere italiane, con le prime spedizioni di container attese a breve. Questo è stato possibile grazie ai risultati positivi delle ultime ispezioni condotte dalle autorità di Pechino, in seguito al Comitato Governativo Italia-Cina. Coldiretti e Filiera Italia hanno espresso apprezzamento per i progressi significativi raggiunti, attribuendoli al ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e agli sforzi del ministro della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrogida.

Via libera della Cina all'import delle pere italiane

L'annuncio è stato fatto durante Fruit Attraction, un importante evento internazionale del settore che si è tenuto a Madrid, con la partecipazione del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, e dell'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia. Per Coldiretti e Filiera Italia, superare queste barriere fitosanitarie e aprire mercati come quello cinese è sempre stato un obiettivo prioritario per valorizzare la produzione Made in Italy. Tuttavia, è importante che tali aperture siano gestite a livello comunitario dalla Commissione europea, per evitare che gli interventi selettivi di singoli Stati membri possano creare concorrenza tra i Paesi del mercato unico europeo.

Questo risultato è frutto di negoziati avviati nel 2017 e rappresenta un passo storico per l'apertura di un mercato cruciale per le pere italiane, in particolare per la Regione Emilia-Romagna, che è la principale area di produzione di pere in Italia. La regione ha una lunga tradizione nella coltivazione di pere e vanta il marchio di Indicazione Geografica Protetta. Ripristinare e rilanciare la produzione di pere italiane è fondamentale, considerando le sfide recenti come l'infestazione di cimici asiatiche, la maculatura bruna, i cambiamenti climatici e le alluvioni. Quest'anno, si stima che la raccolta Made in Italy raggiungerà meno di 200.000 tonnellate di buona qualità, con una vasta gamma di varietà. La conclusione di questi negoziati risolve un'anomalia, in quanto le pere cinesi Nashi erano già importate regolarmente in Italia. Inoltre, apre la porta a possibili discussioni sulla possibilità di esportare mele italiane in Cina, sebbene i cinesi affrontino queste questioni una alla volta.

