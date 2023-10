EasyJet collega Pisa all'Europa: aperte nuove rotte verso Parigi, Porto e Berlino

EasyJet, la principale compagnia aerea low cost in Europa e il secondo vettore più grande all'aeroporto "Galilei" in Italia, sta espandendo ulteriormente la sua presenza sotto la Torre. A partire dal 29 ottobre, infatti, EasyJet offrirà voli tra Pisa e l'aeroporto "Charles de Gaulle" di Parigi ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica. Tre giorni dopo, il 1° novembre, partirà il nuovo collegamento EasyJet tra l'aeroporto internazionale di Pisa e l'aeroporto "Francisco Sá Carneiro" di Porto, in Portogallo, con due voli settimanali ogni mercoledì e sabato. Con l'inverno alle porte, il collegamento EasyJet da Pisa a Berlino "Brandeburgo," una delle destinazioni preferite dai pisani, diventerà operativo tutto l'anno, incluso il periodo delle festività natalizie e i prossimi ponti invernali. Inoltre, a partire dalla prossima estate, EasyJet offrirà una nuova rotta in partenza dal "Galileo Galilei" per la soleggiata Barcellona.

Nuove rotte invernali per EasyJet dall'aeroporto di Pisa

L'annuncio di queste importanti novità è stato fatto nella mattinata di martedì 3 ottobre nella Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti. EasyJet e Toscana Aeroporti, insieme al sindaco Michele Conti, hanno presentato una serie di importanti aggiunte in arrivo nei prossimi mesi presso l'aeroporto di Pisa. Tra fine ottobre e inizio novembre, EasyJet avvierà i servizi su due nuove rotte, portando così a nove i collegamenti internazionali disponibili per i viaggiatori toscani, che includono già i voli per Londra (Gatwick e Luton), Parigi Orly, Bristol, Berlino, Manchester e Amsterdam.

