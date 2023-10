Halloween, il clima pazzo colpisce anche le zucche: produzione giù del 20%

Anche le zucche sono state colpite dal clima imprevedibile del 2023, che ha causato una diminuzione del 20% nella produzione media rispetto all'anno precedente. Le zucche sono considerate una delle eccellenze del Made in Italy, grazie alla loro varietà, qualità e versatilità, e sono tra le migliori al mondo.

La produzione di zucche in Italia cala del 20%

Questa situazione è stata riportata dalla Coldiretti, proprio in vista dell'approcciarsi di Halloween, durante l'evento chiamato "Zucca day," che si tiene il sabato 28 ottobre nei mercati di Campagna Amica. Questo evento ha luogo in vari mercati, incluso quello del Circo Massimo a Roma, dove vengono offerte lezioni di intaglio per prepararsi a Ognissanti. Inoltre, i cuochi contadini forniscono consigli sulla cucina delle zucche. Durante l'evento, è possibile imparare a intagliare le zucche per creare i caratteristici simboli delle streghe. La Coldiretti spiega che a causa delle avverse condizioni climatiche, il prezzo al dettaglio delle zucche varierà da 1,5 a 2 euro al chilo, ma sarà il doppio se le zucche sono già state sbucciate e tagliate.

Nonostante le grandinate e le scottature abbiano ridotto la quantità di zucche disponibili, quelle che sono riuscite a sopravvivere sono caratterizzate da una grande qualità, con un sapore dolce e una consistenza asciutta, perfette per la preparazione di tortelli, cappellacci e ravioli. In totale, in Italia ci sono circa 2.000 ettari coltivati a zucche, con la maggior parte situati nelle regioni della Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Altre regioni coinvolte nella coltivazione includono Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana. La maggior parte di queste zucche è destinata al consumo alimentare, ma c'è anche un crescente interesse nella coltivazione di varietà ornamentali o da "competizione," con esemplari che possono superare anche i mille chili di peso.

