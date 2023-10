Aldi, in arrivo un nuovo negozio a Torino: sarà il 22° punto vendita in Piemonte

Aldi, importante azienda multinazionale nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, si appresta ad inaugurare un nuovo punto vendita a Torino il prossimo giovedì 2 novembre. Questo nuovo negozio si trova in Strada di Settimo 6, nel quartiere Barriera di Stura. Il nuovo punto vendita è stato realizzato tramite la riqualificazione di un edificio precedentemente in disuso e offre una superficie commerciale di 900 metri quadrati.

Aldi pronta ad aprire il 22° punto vendita in Piemonte

Questo nuovo negozio è stato progettato con un concetto di negozio innovativo che tiene conto delle esigenze moderne dei consumatori. Sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. Offrirà un'esperienza di acquisto "smart" con un assortimento compatto ma completo, organizzato in modo efficiente e intuitivo, che consentirà ai clienti di fare la spesa in modo rapido e semplice. In occasione dell'apertura, Aldi proporrà speciali offerte a prezzi scontati, oltre alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini di Torino a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei suoi prodotti.

La nuova apertura nel quartiere Barriera di Stura rafforza la presenza di Aldi nella provincia di Torino, portando il numero totale di punti vendita a 11 e a 22 in Piemonte. Questa nuova apertura ha anche creato 13 nuovi posti di lavoro, portando il totale dei collaboratori dell'azienda nella Regione a 337. Con questa inaugurazione, Aldi ha raggiunto un totale di 168 negozi in Italia, con 3.133 persone impiegate, confermando così il suo piano di espansione nel Nord e contribuendo all'impulso economico e all'occupazione locale.

