Esonda il Seveso: a Milano allagata la stazione Garibaldi, è caos treni

Milano, esonda il Seveso. Stazione Garibaldi allagata (credits: Italpress)

Le immagini che circolano in rete sono impressionanti e sembrano provenire da un'altra città, ma in realtà si riferiscono a Milano. L'esondazione del fiume Seveso, avvenuta alle prime luci dell'alba, ha causato gravi problemi ai mezzi pubblici e danni evidenti nella città. Tra i luoghi più colpiti della città si trova anche la stazione ferroviaria Garibaldi, che è stata allagata. L'acqua ha invaso la stazione attraverso il sottopasso di via Pepe, situato ai margini del quartiere Isola e al confine dell'area ferroviaria, dove si trova un accesso secondario alle linee ferroviarie. Nei numerosi video diventati virali sui social media, è possibile vedere l'acqua che scorre abbondantemente giù per le scale e che successivamente raggiunge i binari, costringendo i pendolari a fuggire in tutta fretta.

