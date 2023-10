Governo, stop alla rinaturazione del Po. Coldiretti esulta: «Food Valley salva»

La Coldiretti ha mostrato grande soddisfazione per la decisione del governo che rivede in modo significativo il progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) riguardante la rinaturazione del fiume Po. Questa revisione è stata effettuata in risposta alle richieste della Coldiretti stessa, con l'obiettivo di proteggere le attività agricole nella Food Valley italiana, dove viene prodotto un terzo dell'agroalimentare nazionale.

Coldiretti soddisfatta per lo stop del Governo alla rinaturazione del Po

L'associazione capitanata da Ettore Prandini, poi, aveva precedentemente evidenziato anche le gravi preoccupazioni per l'agricoltura e la pioppicoltura, chiedendo esplicitamente la salvaguardia delle aziende agricole, l'arresto degli espropri, la tutela delle aziende che hanno investito e la protezione dei cittadini. Queste richieste sono state ora accolte dal governo, dalle regioni coinvolte e dall'Aipo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, che è responsabile dell'attuazione del progetto.

