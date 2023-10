Il trend più cercato sui social network? Cucina e alimentazione

Qual è uno tra i trend più seguiti sui social? Cucina e alimentazione (28%) detiene il primato. Seguono viaggi (24%) e musica (24%) abbigliamento (21%) e tecnologia (20%). È quanto emerge da un'analisi dell'Osservatorio InSIdE promosso da Pulse Advertising (agenzia internazionale di influencer marketing, Social Media Management e Paid advertising, presente in 7 Paesi tra Europa, Usa e Asia) in collaborazione con Eumetra e Università di Pavia finalizzata a capire cosa gli italiani pensano oggi degli influencer, come interagiscono con loro, quando e come seguono i "consigli per gli acquisti".

Cucina e alimentazione sono gli argomenti più seguiti sui social

Il rilevamento è stato condotto da Eumetra, Istituto di ricerca sociale e di marketing, su un campione di 2000 persone tra i 15 e 65 anni, equilibrato tra uomini e donne, suddivisi per fasce d'età secondo le metriche proprie del mondo dei social media: Baby boomers (1945-64), Generation X (1965-1984), Millennials (1984-1994), Generazione Z (1995-2010) provenienti da tutta Italia. La ricerca registra che 28 milioni di italiani (il 76% della popolazione tra 15 e 65 anni) seguono almeno un influencer e un italiano su cinque segue più di dieci influencer, Il 57% del pubblico compra ciò che è consigliato da un influencer. Oltre il 40% degli utenti è consapevole che vita da influencer e realtà non coincidono. Gli influecer più conosciuti sono Ferragni&Fedez, ma perdono il podio nel rapporto tra conoscenza e follow effettivo. Vincono Benedetta Rossi (93%), Cristiano Ronaldo (92%), Paola Turani (79%) e ClioMakeUp (61%).

© Riproduzione riservata