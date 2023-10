Caro bollette, in Lombardia fondi per aiutare gli hotel in montagna

A partire dal 9 ottobre e fino al 25 ottobre, gli hotel situati nei comuni di montagna della Lombardia potranno richiedere finanziamenti dalla Regione per affrontare i costi elevati delle bollette energetiche. Palazzo Lombardia, infatti, ha annunciato una misura di sostegno dedicata alle strutture ricettive alberghiere (con codice Ateco primario o secondario 55.10) situate nei comuni montani definiti come "totalmente montani" dalla Legge 991/1952. L'obiettivo è alleviare la crisi economica causata dagli aumenti dei costi energetici, con un budget totale di 1 milione di euro a disposizione attraverso questo programma.

In Lombardia fondi per aiutare gli hotel in montagna contro il caro bollette

Il contributo finanziario verrà concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, calcolata in base al numero di posti letto della struttura ricettiva. L'importo varierà da 750 euro per le strutture con fino a 30 posti letto, fino a 1000 euro per quelle con 30-50 posti letto, 1500 euro per 50-100 posti letto, arrivando a un contributo massimo di 2500 euro per le strutture con oltre 100 posti letto.

Le richieste di finanziamento potranno essere presentate a partire dalle 12:00 del 9 ottobre fino alle 12:00 del 25 ottobre. Per ulteriori informazioni e per l'assistenza nella presentazione delle domande, è possibile contattare Ascom Confcommercio tramite lo Sportello Finanza Agevolata Fogalco al numero 035 4120212 o via email all'indirizzo finanza.agevolata@fogalco.it.

