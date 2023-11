Prodotti senza glutine sempre più cari: prezzi saliti del 40%

Brutte notizie per chi soffre di celiachia: aumenta fino al 40% il prezzo degli alimenti senza glutine a causa della corsa dell'inflazione nei mesi scorsi. A segnalarlo sono l'Associazione italiana negozi celiachia e la community online CeliachiaFacile, che chiedono di riportare l'ammontare del bonus per i celiaci ai livelli del 2018. In caso contrario, osservano, «si rischia di penalizzare pesantemente lo stile di vita dei soggetti intolleranti».

Aumentano fino al 40% i prezzi dei prodotti senza glutine

L'associazione rileva «che il bonus serve a coprire la differenza di prezzo che c'è normalmente tra i prodotti normali e quelli preparati con farine senza glutine» e che «attualmente l'importo varia dai 56 ai 124 euro a seconda delle fasce di età e del sesso». Per il presidente dell'Ainc, Fabio Ramaroli, «è fondamentale riportarlo quantomeno ai livelli di cinque anni fa. La corsa dell'inflazione a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno e mezzo ha inciso profondamente sul carrello della spesa. Molti prodotti gluten free hanno subito purtroppo dei rincari ben peggiori, in alcuni casi si arriva anche al 30%, se non al 40% in più».

«Se non si ripristina l'importo del bonus - aggiunge Michele Mendola, fondatore di CeliachiaFacile - il rischio è che il celiaco sia costretto a seguire la stessa dieta per tutto l'anno, se non per tutta la vita».

Intanto, sul fronte del mercato continuano a moltiplicarsi iniziative tese a soddisfare la domanda, con la nascita di punti vendita per celiaci e ristoranti ad hoc per intolleranze alimentari e gluten free anche a carattere gourmet, con una proposta di cucina di fine dining. Tra le prime esperienze, accreditate come pilota, viene segnalata, a modello di esempio, quella romana di New Food Gluten Free, realtà specializzata nella vendita di prodotti senza glutine e senza lattosio, tutti di propria produzione che ha dato vita al ristorante New Food Experience guidato dallo chef Davide Belardinelli e che presenta un menu che ha l'obiettivo di proporre non una cucina di privazioni in fatto di gusto e di qualità tanto da proporre portate come Fettuccine, burro e parmigiano, crudo di manzo, limone o Linguina aglio nero, porcino, lampone.

© Riproduzione riservata