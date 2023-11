L'hotel Hilton Molino Stucky premiato con le “Tre Stelle Marine” di MareVivo

L'Hilton Molino Stucky, affascinante hotel nel cuore della Giudecca, è lieto di annunciare il raggiungimento del massimo punteggio nella campagna nazionale "Plastic Free e non solo" promossa da Marevivo. La struttura ha ottenuto le ambitissime "Tre Stelle Marine" in riconoscimento dei suoi sforzi significativi verso la sostenibilità ambientale. La campagna "Plastic Free e non solo" di Marevivo, lanciata nel giugno 2019, si propone di coinvolgere il settore turistico in un percorso di tutela ambientale e marina. Hotel, stabilimenti balneari e porti turistici sono invitati a partecipare, con la possibilità di ricevere una, due o tre "Stelle Marine" in base agli sforzi dimostrati in termini di sostenibilità. La struttura ha dimostrato il suo impegno attraverso la riduzione della plastica usa e getta, il contenimento degli sprechi, il contrasto all'inquinamento e la riduzione dell'impronta ecologica.

Hilton Molino Stucky riceve le Tre Stelle Marine di MareVivo

Il general manager dell'Hilton Molino Stucky, Massimiliano Perversi, ha dichiarato con orgoglio: «Venezia è una città meravigliosa e fragile che vive a stretto contatto con il mare e la laguna. Il conseguimento delle "Tre Stelle Marine" ci rende particolarmente fieri e ci motiva a continuare la nostra azione per la sostenibilità». La struttura ha implementato diverse iniziative per dimostrare il suo forte impegno ambientale, tra cui l'utilizzo di acqua riciclata per l'irrigazione del giardino e l'adozione di una carta ecologica realizzata con scarti di materie prime naturali per il menu di uno dei ristoranti. Inoltre, l'Hilton Molino Stucky offre spazi meeting per eventi aziendali e privati senza l'utilizzo di plastica, contribuendo alla riduzione dei rifiuti plastici generati durante le conferenze ed eventi ospitati.

Il riconoscimento delle "Tre Stelle Marine", poi, si aggiunge alla certificazione Green Key, ottenuta per l'ottavo anno consecutivo. Questo marchio internazionale di qualità ambientale ed ecologica, riconosciuto dall'UNESCO, attesta l'impegno tangibile ed efficace dell'Hilton Molino Stucky nella salvaguardia dell'ambiente e nel sostegno ai più deboli e bisognosi. La struttura si conferma non solo per la sua bellezza ed eccellenza dei servizi, ma anche come un'icona virtuosa dell'ospitalità nel cuore della Serenissima.

Hilton Molino Stucky

Giudecca 810 - 30133 Venezia

Tel 0412723311

