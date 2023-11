Il turismo di Giordania, Egitto e Libano penalizzato dalla guerra in Israele

Il turismo invernale 2023 in Medio Oriente sarà scombussolato dal conflitto che si sta ormai prorogando da settimane in Israele tra la Striscia di Gaza e la città di Tel Aviv. E a farne le spese, oltre che alle migliaia di vittime palestinesi e israeliane, come riportato dal quotidiano degli Emirati Arabi Uniti The National, è anche il turismo dei paesi confinanti ovvero Giordania, Egitto e Libano, ma anche la Turchia.

La guerra in Israele cambia il turismo di Giordania, Egitto e Libano

Da dove arrivano le maggiori cancellazioni? Principalmente dall'area del Vecchio Continenti con Germania, Gran Bretagna e Francia in testa. «Dalla nostra analisi di scenario - spiega il report di S&P Global Ratins - abbiamo testato l'impatto finanziario di una perdita del 10%, del 30% o del 70% degli introiti turistici su ciascun Paese. L'anno scorso il turismo ha contribuito al 26% delle entrate del Libano. Per la Giordania e l'Egitto, la cifra era del 21% e del 12%, e per Israele del 3%».

