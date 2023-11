Norwegian Air Shuttle, annunciate sei rotte da Orio al Serio per il 2024

Norwegian Air Shuttle ha recentemente annunciato l'apertura di tre nuove rotte in partenza dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), previste per la stagione estiva del 2024. Attualmente, la compagnia sta già operando voli per Tromsø a partire dal 16 gennaio e riprenderà i servizi per Oslo e Bergen dal 28 marzo 2024, riprendendo le rotte già operative durante l'estate di quest'anno. A partire dal 31 marzo 2024, Norwegian Air Shuttle inaugurerà una nuova rotta tra Bergamo e Copenhagen, con quattro voli settimanali previsti nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Inoltre, dal 18 maggio 2024, la compagnia offrirà collegamenti verso Stavanger, situata nella Norvegia sudoccidentale, con voli operativi il mercoledì e il sabato fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Norwegian Air Shuttle annuncia 6 rotte da Milano Bergamo nel 2024

Infine, a partire dal 2 giugno 2024, sarà introdotto un nuovo collegamento tra Bergamo e Helsinki, con tre voli settimanali programmati su martedì, giovedì e domenica. È importante notare che questi voli per Copenhagen e Helsinki saranno operativi fino alla fine dell'estate del 2024. I biglietti per i tre nuovi collegamenti di Norwegian Air Shuttle sono già disponibili per l'acquisto a partire dal 14 novembre 2023. «L'annuncio delle nuove rotte di Norwegian Air Shuttle rafforza la presenza della compagnia aerea sull'aeroporto di Orio al Serio e conferma il crescente interesse sulle direttrici che collegano il nord Europa e in particolare la Norvegia, mercato in forte espansione - hanno dichiarato Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo, e Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation Sacbo - Conforta che Norwegian Air Shuttle abbia trovato all'Aeroporto di Milano Bergamo le condizioni ideali per promuovere i nuovi collegamenti, che saranno operati con aeromobili di nuova generazione rispondendo così ai requisiti di efficienza e riduzioni delle emissioni».

