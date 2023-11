Piccole ma geniali: ecco le nuove lampade da tavolo di Slide

Piccoli oggetti, grandi protagonisti. Le lampade da tavolo di Slide hanno dimensioni ridotte ma una personalità grandiosa, capace di sorprendere. Grazie al loro aspetto non ordinario, sono pronti a diventare i compagni perfetti di ambienti domestici e non solo. Colorate e gioiose, le lampade dalla forma di simpatici animaletti sono amate da adulti e bambini, ideali anche come regalo per gli amanti del design. Anche la lampada "Love" rientra in questo filone, con il suo romanticismo e lo spirito pop.

Le lampade da tavolo di Slide

Molto amate anche le lampade dal tocco retrò, come la collezione Otello e Carmen e Pupa, omaggi alle iconiche forme del design anni Sessanta. O ancora lampade contemporanee per atmosfere romantiche, come "Luna" di Antonio Lanzillo & Partners. Quindi, se si sta già iniziando a pensare ai regali di Natale, oppure per un angolo anonimo, è necessario dare un'occhiata all'intera collezione di lampade da tavolo e trovare così il protagonista perfetto.

Slide

Via Lazio 14/16/18 - 20090 Buccinasco (Mi)

Tel 024882377

© Riproduzione riservata