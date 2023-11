Bkno Srl, una società del Gruppo Blooming e uno dei principali operatori nel franchising di Burger King in Italia, ha recentemente completato l'acquisizione di G&P Company Srl, un affiliato storico del marchio americano con tre ristoranti attivi nel Veronese da oltre dieci anni. Una transazione che ha così aggiunto i tre locali in Veneto alla loro rete esistente, portando il totale gestito in Italia a 21 locali.

Con l'acquisizione di G&P Company, Bkno Srl ora gestisce 21 locali Burger King

Davide Canavesio, founder e ceo del Gruppo Blooming, ha commentato: «Siamo entusiasti di questa significativa operazione di acquisizione; dopo quella realizzata con Arilica l’anno scorso, portiamo a compimento una nuova operazione volta alla crescita di Bkno, che riflette la nostra fiducia nel marchio Burger King e nelle sue prospettive di sviluppo futuro. Crediamo nel brand sia per quanto riguarda i piani di sviluppo sia per il suo impegno verso i valori ESG, che rappresentano un elemento fondamentale anche nella nostra politica aziendale. Siamo fiduciosi che questa operazione contribuirà a sostenere gli obiettivi di crescita di Burger King nel nostro Paese, condividendo la sua visione di un futuro sostenibile, responsabile e di successo».

Anche Maurizio Cimmino, founder ed executive vice president del Gruppo Blooming, ha voluto dire la sua sull'acquisizione: «Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra presenza in Veneto, regione che riteniamo molto interessante per il marchio, dove operavamo già con 2 ristoranti Burger King. Iniziamo oggi il percorso di integrazione in Bkno dei 3 nuovi ristoranti acquisiti, che come sempre sarà realizzata nel solco della nostra filosofia: persone al centro e operazioni perfette».

