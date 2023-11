Fuga invernale a Gran Canaria da Napoli? Con EasyJet ora si può

La Spagna continua a registrare una crescente presenza nel mercato italiano, e EasyJet sta capitalizzando su questa opportunità aprendo nuove rotte. Dopo l'inaugurazione del servizio Milano Malpensa-La Coruna lo scorso marzo con una frequenza bisettimanale, EasyJet ha lanciato il collegamento Napoli-Gran Canaria, operato ogni domenica. Inoltre, il 26 giugno 2024, sarà introdotto il nuovo servizio Pisa-Barcellona, con voli previsti ogni mercoledì e sabato.

EasyJet ha lanciato il collegamento Napoli-Gran Canaria

Questa espansione ha contribuito ai risultati positivi, con EasyJet che ha attualmente 17 voli tra Italia e Spagna, principalmente da Milano, ma anche dalle basi di Venezia e Napoli. Nel corso del 2023, EasyJet ha trasportato 1,2 milioni di passeggeri tra i due Paesi, registrando un aumento del 15,1% rispetto al 2022. La compagnia si è affermata come leader nei flussi tra Milano e alcune delle più rinomate città spagnole, tra cui Barcellona, Malaga, Ibiza, Palma di Maiorca e Tenerife. «La Spagna è una fondamentale per Easyjet, dal Nord Europa e Regno Unito in particolare - ha spiegato Lorenzo Lagorio, country manager del vettore per l'Italia. Per il momento non abbiamo in programma di inserire altri collegamenti nel network tra i due Paesi ma guardiano sempre alle destinazioni spagnole come opportunità. In Spagna abbiamo tre basi con 15 aerei a Barcellona, Malaga e Palma de Mallorca, e presto aprirà Alicante».

© Riproduzione riservata