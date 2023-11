Prezzi degli alimentari giù dopo due anni. Calo significativo delle verdure

Per la prima volta in oltre due anni, si osserva una diminuzione dei prezzi degli alimentari, registrando un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente. Un risultato che emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati Istat sull'inflazione di ottobre. La causa principale di questa riduzione è attribuita a un brusco rallentamento dei prezzi delle verdure, che hanno registrato un calo significativo del 2,4% rispetto a settembre. La Coldiretti sottolinea che questo andamento potrebbe contribuire a stimolare i consumi nel settore, il quale ha registrato una diminuzione del 4,4% nei primi nove mesi dell'anno.

Per la prima volta in oltre due anni calano i prezzi degli alimentari

È importante notare che questo è il primo mese dall'entrata in vigore del patto antinflazione, che mira a garantire il rispetto della normativa vigente per contrastare le pratiche commerciali sleali, come indicato nel D. Lgs 198/2021. In particolare, si focalizza sul divieto di vendita sottocosto e si impegna a prevenire distorsioni nella ripartizione del valore e a assicurare un'equa remunerazione, specialmente per le fasi contrattualmente più deboli all'interno della filiera agroalimentare. Per Coldiretti poi è necessario evitare che l'iniziativa gravi in modo sproporzionato sugli attori più vulnerabili della catena, cercando di proteggere i bilanci dei produttori agricoli e degli operatori della trasformazione, come industrie e cooperative, che hanno subito maggiormente l'aumento dei costi di produzione. L'obiettivo è preservare il tessuto produttivo e sostenere l'occupazione nel comparto.

