Concessioni balneari, Meloni: «Nuove trattative con l'Ue, passi avanti»

Sulla questione dei balneari «ereditiamo una situazione che si trascina da qualche anno. Io ho trovato corretto e positivo il fatto che la Commissione dicesse che il fatto che stia andando avanti con la lettera di richiamo non preclude le negoziazioni con l'Italia. Perché c'è una novità interessante che è la chiusura del tavolo tecnico che doveva fare una cosa che curiosamente non era stata fatta e cioè la mappatura per capire se c'è la scarsità di risorsa. Il tavolo dice che non c'è scarsità della risorsa, oggi bisogna portare questa novità e iniziare una nuova contrattazione». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Zagabria.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

«La Commissione - ha aggiunto - dice che il lavoro che sta facendo non preclude questa contrattazione, è un elemento positivo poi ovviamente faremo le nostre proposte perché abbiamo il problema di dare certezza del diritto ed evitare che ci sia un caos. Stiamo facendo dei passi in avanti».

