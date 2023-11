Frutta e verdura d'autunno più care del 20%

Frutta e verdura autunnale più cara (con un aumento dei prezzi del 20% rispetto all'anno precedente, principalmente dovuto a costi di produzione più elevati per le condizioni meteorologiche avverse) ma in generale di buona qualità.

Lo rileva Italmercati nell'evidenziare che con il clima più freddo ritorna a crescere la domanda di frutta e verdura, dopo il calo dei primi mesi del 2023. Il ritorno a temperature più basse ha infatti migliorato la qualità dei prodotti, aumentando l'appetibilità per i consumatori e stimolando la domanda.

Nei mercati ortofrutticoli italiani: cachi, zucca, mele e pere sono i prodotti - fa sapere Italmercati - maggiormente disponibili, e più freschi in quanto di stagione. L'osservatorio nazionale di Italmercati inoltre rileva l'avvio per la stagione della cicoria a puntarelle ed il kiwi. È iniziata inoltre la raccolta dei carciofi, con le varietà violetto senza spine dalla Puglia e dalla Sardegna. Tra i prodotti maggiormente convenienti inoltre Italmercati consiglia l'acquisto di spinaci.

Questi, in sintesi, i consigli di Italmercati sui prodotti di stagione per una spesa sana ed economica: i cachi sono una fonte eccellente di potassio, vitamine e sali minerali, con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e cardioprotettive. La zucca è ricca di betacarotene, vitamine e minerali, oltre che essere antiossidante e antinfiammatoria, rafforza il sistema immunitario. Le mele e le pere, invece, oltre a fornire una dose abbondante di antiossidanti, insieme a vitamina C e potassio, contribuisce a regolare la pressione arteriosa e a migliorare l'umore. Inoltre, fanno la loro comparsa anche i cruciferi, come cavolfiore, broccolo e cavolo nero, insieme a finocchi, spinaci e i primi agrumi come clementine e arance.

«Il nostro patrimonio ortofrutticolo italiano è un tesoro inestimabile, e l'autunno è uno dei momenti migliori in cui possiamo apprezzare la ricchezza di prodotti che abbiamo a disposizione - ha commentato Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati - Nonostante le sfide metereologiche e le variazioni dei prezzi, Italmercati rimane impegnata a fornire ai consumatori italiani la migliore selezione di frutta e verdura di stagione. Siamo fiduciosi che, con l'arrivo del clima più fresco e il nostro impegno costante, potremo continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, cercando di sfruttare appieno le risorse fornite dalla stagione autunnale».

