Sciopero del personale di EasyJet il 6 novembre: orari e aeroporti coinvolti

Lunedì 6 novembre 2023, la compagnia aerea EasyJet sarà colpita da uno sciopero che coinvolgerà l'intero personale navigante e gli assistenti di volo. L'agitazione è stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato e ha come obiettivo il rinnovo dei contratti di lavoro. Lo sciopero avrà un impatto su tutti i voli EasyJet in tutto il mondo e si protrarrà per l'intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59. Negli aeroporti italiani di Venezia e Firenze lo sciopero sarà rispettivamente dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle 10.30 alle 14.30.

Sciopero del personale di EasyJet per lunedì 6 novembre

I passeggeri che hanno prenotato voli EasyJet per il 6 novembre dovrebbero essere preparati a possibili cancellazioni, ritardi o modifiche degli orari di partenza e atterraggio. Per evitare inconvenienti, è consigliabile verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Questa informazione è disponibile sul sito web di EasyJet, nella sezione "Gestione prenotazioni" o "Info voli". In alternativa, è possibile contattare l'agenzia di viaggi presso cui è stato acquistato il biglietto. Se la data di partenza del volo è ancora lontana, si consiglia di registrarsi sul sito web di EasyJet e di mantenere un contatto regolare con la compagnia aerea per ricevere aggiornamenti sull'andamento dello sciopero. I passeggeri dovrebbero pianificare con attenzione i loro viaggi e considerare alternative in caso di cancellazioni o ritardi significativi.

