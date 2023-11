Amman, Porto e Tirana le nuove rotte invernali di Ryanair da Pisa

Ryanair ha presentato il suo nuovo piano operativo per l'inverno 2023 a Pisa, che includerà un totale di 33 rotte. Tra queste, ci saranno tre nuove destinazioni internazionali: Amman (Giordania), Porto (Portogallo) e Tirana (Albania). Inoltre, verranno aumentate le frequenze dei voli verso altre 6 destinazioni popolari, come Valencia, Berlino e Praga. Questa vasta gamma di opzioni permetterà ai viaggiatori di godersi una vacanza invernale al caldo o di viaggiare per lavoro, studio o per rivedere amici e parenti.

Le nuove rotte invernali di Ryanair da Pisa: Amman, Porto e Tirana

L'operativo invernale di Ryanair prevede più di 270 voli ogni settimana, contribuendo a supportare oltre 2800 posti di lavoro, di cui 210 diretti. È anche un momento di festa per Ryanair, che celebra il trasporto di 50 milioni di passeggeri fino ad oggi, compreso il 25° anniversario della compagnia. Per celebrare queste occasioni, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da 19,99 euro per viaggi che avverranno tra novembre 2023 e marzo 2024. Queste tariffe speciali sono disponibili esclusivamente sul sito Ryanair.com.

