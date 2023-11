Bonduelle Food Service, nuove nomine nel team Italia

Bonduelle Food Service Italia, divisione aziendale specializzata nel mondo dei vegetali per il fuori casa, annuncia due recenti nomine all’interno del team Italia.

Efrem Isepetto è il nuovo sales manager Bonduelle Food Service. Dopo la laurea in Scienze Politiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Efrem inizia la sua carriera nel 1997 nell'azienda di famiglia Walter Salumi, poi Walter Food Service. Dopo 17 anni passa in Galbusera e successivamente in Galbani per poi approdare nel 2017 in Delifrance con il ruolo di area manager. Efrem riporta ad Alessandro Brighenti, direttore commerciale e marketing food service dal 2020.

Efrem Isepetto e Fabrizio Milione

Insieme a Efrem Isepetto si unisce al team di Bonduelle Food Service Italia Fabrizio Milione con il ruolo di chef executive. Diplomato all'Istituto Alberghiero come Tecnico dei Servizi Alberghieri e della Ristorazione, vanta un’esperienza ultraventennale nel settore culinario. Oltre a ricoprire il ruolo di chef executive all'Hotel Brunelleschi di Milano dal 2004, ha lavorato come chef in diverse tipologie di ristorazione, dalla commerciale a quella collettiva e al catering, potendo conoscere e approfondire di ciascuna caratteristiche e unicità.

Con il suo incarico, Fabrizio contribuirà a rafforzare sempre più il rapporto con gli utilizzatori professionali e a supportare i distributori nella proposta dei prodotti Bonduelle Food Service. Fabrizio riporta a Laura Giusto, marketing & trade marketing manager food service.

Le recenti nomine riflettono l'impegno continuo di Bonduelle Food Service Italia nel reclutare talenti e consolidare

il suo ruolo di riferimento nel mondo dei vegetali surgelati e ambient per il fuori casa.

