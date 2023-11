Emergenza siccità in Sicilia, non piove da sei mesi: mucche senza fieno

La Sicilia, colpita da una grave siccità, attende con speranza l'arrivo della pioggia. I campi sono ormai arsi, privi dell'erba necessaria a nutrire gli animali, mentre le stalle rischiano il collasso a causa dell'aumento dei costi di produzione per salvare le mandrie e le greggi. È quanto l'allarme lanciato dalla Coldiretti riguardo agli effetti del clima anomalo, con un'attuale allerta gialla per il maltempo in 11 regioni.

Sos mucche in Sicilia a causa della siccità

Particolarmente critica è la situazione nelle aree interne della Sicilia, dove gli allevatori hanno esaurito le scorte di fieno, prodotto in quantità minima a causa delle intense piogge di maggio. Ciò ha generato una speculazione con prezzi esorbitanti: una rotoballa di fieno, in media, costa ora 60 euro, rispetto ai 35 euro dell'anno precedente, mentre il prezzo di quella più grande raggiunge i 130 euro. In un paradosso, questo aumento dei costi si accompagna a una diminuzione dei prezzi del latte e della carne, mettendo in ginocchio l'intero comparto agricolo. La mancanza di pioggia prolungata per sei mesi ha provocato problemi anche nella semina, con terreni resi duri dalla siccità, difficili da lavorare. Una situazione che richiede misure immediate per sostenere gli allevatori e gli agricoltori.

La situazione in Sicilia riflette il 2023, un anno che si colloca al secondo posto tra i più caldi in Italia dal 1800. Le temperature sono state in media superiori di 1,05 gradi rispetto alla media storica registrata fin dall'inizio delle rilevazioni nel 1800, secondo l'analisi della Coldiretti basata sui dati Isac Cnr dei primi dieci mesi. Tuttavia, questa anomalia climatica è stata accompagnata da quasi 10 eventi estremi al giorno in tutta la Penisola, tra grandinate, trombe d'aria, forti precipitazioni, ondate di calore e tempeste di vento. Questi eventi hanno causato vittime e danni significativi, secondo l'analisi della Coldiretti basata sui dati dell'European Severe Weather Database (Eswd).

