L'Ue vieta l'utilizzo di imballaggi monouso in distribuzione e ristorazione

Con 426 voti a favore, 125 contrari e 74 astensioni, la plenaria del Parlamento europeo ha approvato, oggi a Strasburgo, la sua posizione negoziale sulla proposta di regolamento Ue riguardante gli imballaggi e i rifiuti da imballaggi.

Ok dal parlamento Ue per vietare l'utilizzo di imballaggi monouso in distribuzione e ristorazione

Il regolamento, tra l’altro, introduce nuovi obiettivi di riuso degli imballaggi, affianco a quelli per il riciclaggio, come modo per ridurre la produzione di rifiuti in quest’area; e vieterà gli imballaggi monouso in molte aree, soprattutto per confezioni di piccole dimensioni di alimenti e bevande nei settori della distribuzione e della ristorazione.

La plenaria, comunque, ha approvato molti emendamenti che hanno in parte “ammorbidito” il testo originario proposto dalla Commissione europea quasi un anno fa. Dopo che anche il Consiglio avrà adottato la sua posizione negoziale, cominceranno le trattative tre le due istituzioni e la Commissione europea (“trilogo”) per arrivare al testo finale del regolamento.

FONTE: Askanews

