Il Black Friday arriva anche a bordo di EasyJet con voli a meno di 20€

EasyJet, compagnia aerea low-cost, ha messo a disposizione dei clienti incredibili offerte per il Black Friday 2023, offrendo la possibilità di viaggiare a prezzi scontati verso una vasta gamma di destinazioni desiderabili con circa 20mila biglietti aerei a meno di 20 euro per voli in tutta Europa. Insomma, un'opportunità unica per chi sta pensando di organizzare una vacanza o un viaggio durante l'inverno.

Le promozioni speciali di EasyJet in occasione del Black Friday

Le prenotazioni per queste tariffe speciali sono aperte fino a lunedì 27 novembre 2023, con voli programmati tra l'11 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024. Per saperne di più su queste offerte e prenotare i voli, è possibile visitare il sito web della compagnia aerea tramite il seguente link.

