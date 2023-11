EasyJet, inaugurato il nuovo volo che collega Malpensa a Comiso in Sicilia

La compagnia aerea EasyJet ha scelto l'aeroporto di Comiso-Ragusa “Pio La Torre” per un nuovo collegamento con la Sicilia: è infatti atterrato regolarmente a Comiso alle 11.20 il primo volo da Milano Malpensa. Una nuova tratta che fa da apripista all'investimento di EasyJet, annunciato lo scorso giugno, destinato allo scalo ibleo. Con due frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì, Comiso diventa testimone della forte collaborazione tra Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, e la compagnia inglese EasyJet che già da tempo investe sullo snodo di Catania.

Inaugurato il nuovo volo di EasyJet che collega Malpensa a Comiso in Sicilia

«L'arrivo di EasyJet a Comiso, con il nuovo collegamento da e per Milano Malpensa, apre a nuove opportunità per il territorio locale e conferma l'impegno di Sac per rendere i due scali di Comiso e Catania un punto di riferimento dei turisti e dei viaggiatori. Siamo orgogliosi che una compagnia internazionale come EasyJet abbia scelto di investire nella zona orientale della Sicilia e ci auguriamo una crescita costante nei prossimi anni» ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac.

Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia, ha commentato: «Con il volo EJU3967 abbiamo finalmente dato il via al nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Comiso-Ragusa. L'avvio delle operazioni all'aeroporto “Pio la Torre” ci consente di consolidare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia, contribuendo allo sviluppo turistico dell'isola, ma anche offrendo ai nostri passeggeri siciliani una connettività ancora migliore con il Nord del Paese».

