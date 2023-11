Granchio blu, l'Emilia Romagna chiede al Governo l'emergenza nazionale

Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme all'assessore regionale all'Agricoltura e pesca, Alessio Mammi, ha lanciato un appello riguardo alla preoccupante situazione causata dal granchio blu nell'ecosistema del Delta del Po. Un appello rivolto a tutte le forze politiche in Parlamento, chiamate a unirsi nel riconoscere l'urgenza della situazione adottando le misure necessarie per sostenere le comunità colpite.

Granchio blu, l'Emilia Romagna chiede l'emergenza nazionale

La crisi ha colpito duramente i pescatori e gli acquacoltori delle marinerie di Goro e Comacchio, nel ferrarese, generando gravi conseguenze economiche e sociali per l'intera comunità. Nonostante le evidenti difficoltà, il Governo non ha ancora dichiarato lo stato di emergenza nazionale o di crisi nel settore per i territori di Goro e Comacchio. Questa mancanza di riconoscimento ha impedito alle imprese di sospendere i mutui, beneficiare di sgravi fiscali e mettere in atto una strategia nazionale efficace per contrastare il dilagare del granchio blu. È emersa l'indispensabilità di avere a disposizione gli indennizzi provenienti dal Ministero dell'Agricoltura, che detiene la delega alla pesca. Tuttavia, la crisi richiede un impegno politico nazionale più ampio per implementare misure speciali che consentano alle imprese di ripartire e affrontare la sfida rappresentata dal granchio blu.

