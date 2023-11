All'Abetone arriva la prima neve: si inizia a sciare dall'8 dicembre

Arriva la prima neve sull'Abetone e dà il via alla stagione sciistica l'8 dicembre. «È tutto pronto per iniziare a sciare dall'8 dicembre - commenta Rolando Galli della Società Abetone Funivie. Con moderazione, ma siamo fiduciosi perché le previsioni della prossima settimana mettono freddo e neve».

Arriva la prima neve sull'Abetone

«C'è tanta voglia, e lo dimostrano gli investimenti fatti - ammette Galli - Con un milione e mezzo di euro abbiamo rinnovato i macchinari per l'innevamento programmato e sfruttando la prima finestra di freddo abbiamo iniziato a “sparare”, per ora siamo molto soddisfatti del risultato. Con il nuovo impianto si riducono i tempi di lavoro, si risparmia energia e si può produrre neve a temperature più basse. Inoltre, questa neve resiste meglio alla pioggia». Per quanto riguarda la neve che dovrebbe cadere in settimana: «Le previsioni parlano di una precipitazione mista di acqua e neve per giovedì, vedremo cosa succederà davvero. Comunque, i preparativi stanno andando bene, siamo pronti sia a livello tecnico che di strutture».

Al via anche la vendita degli skipass stagionali. «La scelta è stata quella di mantenere i prezzi invariati nonostante l'inflazione - fa sapere Galli - Per adesso ha pagato perché i numeri sono in linea con gli scorsi anni nonostante la spesa per lo sci rimanga comunque alta per una famiglia in questo momento storico. Rispetto ai rincari di altri comprensori abbiamo visto le persone felici di sceglierci per spendere un po' meno per avere comunque un buon prodotto». C'è ottimismo anche nelle strutture alberghiere. «Diciamo che un po' di richieste per l'Immacolata sono arrivate, grazie anche al freddo e alle cime che si iniziano a imbiancare e ormai si vedono dalla città - conferma Pamela Ceccarelli di Federalberghi Pistoia - I numeri veri dovremmo poi farli per Natale e Capodanno, sperando in un inverno diverso da quello dell'anno scorso, quando per il caldo arrivarono numerose disdette. Le feste sono un periodo cruciale per la montagna, si riesce a fare almeno la metà del fatturato. Per adesso siamo fiduciosi: abbiamo già diverse prenotazioni per Natale e Capodanno».

