Tar di Lecce: ok alla proroga delle concessioni balneari al 2024 in due Comuni

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Lecce ha depositato la sentenza in merito al ricorso avverso presentato dall'Antitrust contro la proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, adottata dai Comuni di Ginosa e Manduria. «Ad

una prima sommaria lettura e con riserva di un commento più articolato si tratta di una sentenza positiva» ha affermato il sindacato Sib-Confcommercio. «Con questa sentenza, infatti, il Tar di Lecce prendendo atto di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea lo scorso 20 aprile, sottolinea che sono superate, e quindi inefficaci, le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato poiché spetta allo Stato stabilire la scarsità o meno della risorsa demanio marittimo presupposto per l'applicazione della direttiva Bolkestein».

Il Tar di Lecce conferma la proroga delle concessioni balneari al 2033 nei Comuni di Ginosa e Manduria

Secondo i titolari delle concessioni balneari, un ulteriore aspetto positivo della sentenza riguarda la conferma della validità della legge n. 14 del 26 febbraio 2023, nota come il "Milleproroghe". Tale legge prevedeva il differimento della scadenza delle concessioni vigenti al 31 dicembre 2024. In merito a questa legge, hanno dichiarato: «Con questa sentenza si ristabilisce quindi un corretto equilibrio tra gli organi dello Stato e i giudici, che devono applicare le leggi emanate dal Parlamento, e non viceversa».

«Le motivazioni della decisione del Tar di Lecce costituiscono, in tal senso, un importante contributo di chiarezza. Spetta adesso al Governo emanare una nuova legge che, sulla base di quanto accertato dal cd Tavolo tecnico, superi quella Draghi mettendo in sicurezza il settore. Ci attendiamo che lo faccia senza indugio per evitare l'aggravamento di una situazione già di per sé confusa pericolosa per il Paese» ha concluso il Sib, auspicando una soluzione all'annosa questione delle concessioni che dia finalmente certezza alla categoria e alle stesse imprese familiari del settore.

