Eataly vuole raggiungere il miliardo di fatturato nei prossimi 2 anni

Un miliardo di fatturato da raggiungere entro due anni. L'obiettivo ambizioso di Eataly, che ha fissato il target da centrare da qui ai prossimi 24 mesi. Il gruppo Eataly, fondato da Oscar Farinetti, mira a concludere l'anno con un fatturato di 675 milioni di euro. Fatturato destinato a crescere, considerando le nuove aperture e le nuove iniziative del gruppo. A partire dal punto vendita inaugurato a Roma Termini: 700 metri quadri di store presso la stazione ferroviaria capitolina.

Lo store newyorkese di Eataly

Il ceo del Gruppo Eataly, Andrea Cipolloni, ha dichiarato all'Ansa che nei prossimi due anni l'obiettivo è raggiungere un fatturato di un miliardo di euro. Cipolloni ha sottolineato l'importanza del periodo natalizio per il business del gruppo agroalimentare e ha evidenziato che con il nuovo punto vendita romano (nella Capitale Eataly era già presente a Ostiense), il numero totale di store del gruppo è ora salito a 50.

Guardando al futuro, l'obiettivo principale del gruppo è la crescita ulteriore in Nord America, con l'ambizione di aprire almeno altri 20 negozi nei prossimi quattro anni. L'espansione si estenderà anche al Medio Oriente, con un occhio attento all'Europa, in particolare alla Germania, dove presto aprirà un punto vendita presso la stazione ferroviaria di Dresda. Cipolloni ha anticipato che il gruppo Eataly ha in programma di lanciare nuovi prodotti, tra cui pasta, cioccolato e caffè. Tuttavia, ha sottolineato che il focus principale rimane sugli store, sia attraverso nuove aperture, come quella di Roma, sia attraverso la ristrutturazione dei punti vendita esistenti. In prossimità, il terzo store a New York, a Soho, sarà aperto a breve.

© Riproduzione riservata