Inflazione in calo a novembre, ma aumenta il prezzo del cibo: frutta al +10,7%

In controtendenza rispetto all'andamento generale, un timido segno "meno" registrato a novembre, aumentano del 7,8% i prezzi delle verdure e del 10,7% quelli della frutta. Un incremento dovuto anche in virtù dell'andamento climatico sfavorevole, che spinge complessivamente gli alimentari in salita del 6,1%. Si tratta di numeri che emergono dall'analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi all'andamento dell'inflazione a novembre, che risulta in calo allo 0,8%.

Inflazione in calo a novembre, ma il prezzo della frutta in aumento

Un andamento che ha portato al contenimento dei consumi alimentari con gli italiani che spendono di più per mangiare di meno. In questo contesto è importante il raddoppio dei fondi per l'agroalimentare con 2 miliardi in più stanziati per gli accordi nella filiera per salvare la spesa delle famiglie italiane e sostenere l'approvvigionamento alimentare del Paese di fronte alle tensioni internazionali provocate dalla guerra.

