Égalité raddoppia con una nuova boulangerie nel cuore di Brera a Milano

La boulangerie di via Melzo 22, Égalité, cresce, inaugurando il suo secondo locale in piazza San Simpliciano 7 nel quartiere di Brera, uno dei luoghi più iconici di Milano. Il brand, nato nel 2018, ha segnato una nuova era nell'offerta food della città, portando a Milano un modello di panificazione francese di alta qualità e un concept di boulangerie gastronomica del tutto inedito nel panorama italiano. Dal 31 ottobre, Égalité apre i battenti anche nel cuore di Brera, quartiere bohémien per eccellenza della città, mettendo in scena tutto il savoir-faire della tradizione boulangère francese in un nuovo punto vendita.

Égalité raddoppia con una nuova boulangerie a Milano

Uno spazio pensato per accogliere gli appassionati dei sapori d'Oltralpe dalla prima colazione all'aperitivo. Il nuovo locale rappresenta il primo step di un più ampio piano di sviluppo del brand, che lo porterà nei prossimi anni a crescere con l'inaugurazione di nuovi punti vendita nella città di Milano e non solo: entro la fine del 2023, infatti, Égalité presenterà la sua nuova boulangerie all'Arco della Pace, guardando anche all'apertura in altre città italiane. Il negozio di San Simpliciano si caratterizza per un'impronta eclettica che richiama, attraverso un approccio giocoso, i temi fondativi della cultura popolare francese, quali la rivoluzione, le corti e i loro personaggi, con re, imperatori, rivoluzionari e contadini che fieramente brandiscono una baguette o un croissant.

Nasce così un locale accogliente e informale di 20 coperti, che verrà completato da un dehors con vista su una delle più antiche e scenografiche piazze di Milano. Il Roll Croissant, alla maniera di Égalité Égalité ha scelto di celebrare questa importante apertura con il lancio di un nuovo prodotto, che dà una forma nuova ed inaspettata a una delle icone gastronomiche d'Oltralpe. Nasce così il Roll Croissant di Égalité, una versione à la française dei famosi croissant circolari, inventati da Scott Cloe de La Fayette Bakery di New York. Il Roll Croissant creato da Égalité, viene proposto con due diverse farciture - al cioccolato e al pistacchio - varianti della celebre crema pasticcera della boulangerie. A renderlo ancora più goloso la guarnitura, con una croccante granella di pistacchio o cioccolato. Si distingue per la sua fragranza e leggerezza e i suoi aromi e profumi, risultato della sapiente lavorazione di materie prime di alta qualità, come la farina proveniente da un piccolo mulino nel cuore della Francia e il cremosissimo burro francese.

L'offerta gastronomica Il nuovo negozio conferma il format di successo di via Melzo, offrendo una ricchezza di prodotti freschi e fragranti della patisserie boulangère dolce e salata. Immancabile il pane, frutto di una lunga esperienza e ricerca su impasti, lievitazioni, farine e tecniche di panificazione. Per la prima colazione spiccano i croissant, tradizionali e nella versione bicolore, il pain au chocolat e il Cruffin al caramello, serviti con spremute fresche, tè, caffè e cappuccino. A pranzo è possibile provare alcuni dei piatti più amati della tradizione d'Oltralpe come le quiches e il famoso croque-monsieur! Per una merenda alla francese gli ospiti possono coccolarsi con una fetta di tarte Tropézienne, una tarte tatin o un éclair. Infine, per un aperitivo in compagnia, Égalité propone cocktail, vini e birre francesi, accompagnati da sfiziosità in assortiti.

