Il Plunhof Hotel è global winner ai “World Luxury Hotel & Spa Awards 2023”

And the winner is… Plunhof Hotel! La struttura quattro stelle superior in Val Ridanna, a una manciata di chilometri da Vipiteno, cuore dell'Alto Adige - Südtirol, si è aggiudicata il titolo di Global Winner ai World Luxury Hotel & Spa Awards, andati in scena di recente al Grand Hyatt di Atene. Considerati come i veri e propri Oscar del mondo dei viaggi, da 17 anni mettono sotto i riflettori hotel, Spa e ristoranti che offrono ai loro ospiti esperienze uniche e un servizio eccezionale. Per l'edizione 2023 l'esclusiva Spa & Acqua Minera è stata premiata come vincitrice globale nella categoria “Best Luxury Theme Design Spa”. Ma non solo: è stata giudicata anche “Best Unique Experience Spa in Italy” e “Best Spa Design Theme in Europe”. Come ciliegina sulla torta, la splendida struttura altoatesina è stata riconosciuta come “Best Luxury Romantic Hotel in Europe” e “Best Luxury Wellness Hotel in Europe”.

“World Luxury Hotel & Spa Awards 2023”, il Plunhof Hotel è global winner

«I nostri ringraziamenti più sentiti vanno a tutta la famiglia Plunhof e in particolare a nostra madre Paula e ai nostri dipendenti» hanno affermato Erwin e Rene Volgger per commentare questa pioggia di prestigiosi premi. «Ogni giorno cerchiamo di creare un'esperienza nuova e unica per gli ospiti del nostro hotel e della nostra Spa & Acqua Minera. Siamo particolarmente orgogliosi del nuovo concetto di Spa MyLife, che cerca di condurre i nostri ospiti verso una vita e una bellezza più sane e sostenibili. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri ospiti, che ci hanno accompagnato con la loro fiducia e il loro entusiasmo, e la cui voce ci ha portati a questi preziosi riconoscimenti».

Creati nel 2006 dall'albergatore Brandon Lourens con l'obiettivo di realizzare un premio internazionale e una piattaforma per pionieri e specialisti esemplari nel settore alberghiero di alto livello, i World Luxury Hotel & Spa Awards si basano su un meccanismo particolare: il processo di nomina inizia con le candidature nelle categorie che riflettono i punti di forza unici di ciascuna struttura. La World Luxury Commission seleziona poi i candidati in base alle recensioni verificate degli ospiti e i vincitori, infine, vengono determinati dal voto del pubblico. Al Plunhof Hotel ogni giorno va in scena un nuovo concetto di evasione, che si basa su ritmi lenti, comfort assoluto e la ricerca della pace interiore, che si traduce in wellness totale di corpo e mente, avvolti dal tepore del centro benessere e dalle acque calde di piscine in pietra. Eco-Hotel ultra-sostenibile, certificato Climahaus, ha saputo unire il lusso inaspettato a un nuovo concetto di benessere saldamente legato al territorio. Con le sue 67 stanze, dal design moderno ma scaldato dalla tradizione, e un centro benessere di 4mila mq, è un rifugio esclusivo di benessere ed eccellenza, che negli anni è stato insignito costantemente di premi importanti. È gestito da mamma Paula e dai suoi 8 figli, tutti impegnati in hotel e intenti a notare dettagli impercettibili, accogliere con il sorriso, curare e tutelare la privacy degli ospiti.

