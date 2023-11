Cena di gala al cimitero delle Fontanella: scattano le polemiche

Una cena di gala, organizzata dall'associazione che gestisce il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, per raccogliere fondi da destinare alla cura e manutenzione di uno dei luoghi più curiosi e visitati della città. Un evento che però ha destato polemica, ritenuto indelicato proprio per la location decisamente d'eccezione. La serata ha previsto un 'welcome', una visita guidata alle Catacombe ed un'apericena.

Il cimitero delle Fontanelle, a Napoli

«È stata una scelta a mio avviso indelicata quella di organizzare ieri, per il costo del biglietto di 100 euro, una cena di gala promossa dall’associazione che gestisce il Cimitero delle Fontanelle e dall’Unione Industriali di Napoli - commenta in una nota il consigliere regionale Mari Muscarà in merito all'ormai prossima riapertura del monumento popolare. Si tratta sempre di un cimitero, un fiume di tradizioni e dedizione alla napoletanità, a cominciare dal culto delle capuzzelle e delle anime pezzentelle».

Non mancano polemiche nemmeno per il costo del biglietto per visitare il cimitero: «Ricordiamo - continua il consigliere Muscarà - che si tratta di un luogo pubblico, a gestione privata, ma per i napoletani dovrebbe essere gratuito. La nostra storia, insomma, con la svendita del patrimonio pubblico e l'esclusione degli abitanti, anche per il costo del biglietto così alto, deve fermarsi, e per quanto possano essere anche progetti lodevoli di recupero, bisogna cambiare piani sulla gestione di un Cimitero, che resta pubblico!».

