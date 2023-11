A Verona arriva il primo supermercato in Italia senza casse

Arriva in Italia il primo supermercato senza casse. Ad aprirlo a Verona la cooperativa trentina Dao che inaugura un punto vendita con insegna "Tuday Conad" e ha in programma una seconda apertura a Trento. L'infrastruttura tecnologica per la realizzazione di un flusso di pagamento digitale è stata fornita da Nexi.

Conad apre primo supermercato senza casse in Italia

Per la prima volta nel nostro Paese, la clientela potrà prelevare dagli scaffali i prodotti che intende acquistare e poi uscire, senza necessità di passarli al nastro cassa. In tutto il negozio, appositi sensori identificheranno gli articoli scelti e li aggiungeranno al carrello virtuale, fino al momento del checkout. L'ingresso al punto vendita è libero: durante la spesa si potranno scegliere i prodotti, riporli in borse, zaini o nelle proprie tasche. Telecamere e bilance "intelligenti" riconosceranno quanto scelto da ogni cliente, che potrà visualizzare gli acquisti su appositi totem una volta raggiunta l'area di pagamento. Qui il saldo avverrà in modo esclusivamente digitale: sarà possibile pagare con carte di credito di ogni circuito oppure con la app "Tuday Prendi & Vai". Per concludere il pagamento basterà scansionare il QR code generato in app sotto i totem di uscita. L'identificazione dei prodotti comprati dal cliente e la procedura di addebito vengono gestiti da XPay, il gateway di pagamento di Nexi. Il supermercato di Verona si estende su una superficie di circa 200 metri quadri e si inserisce in un contesto di prossimità e spesa di vicinato promossa da Dao.

