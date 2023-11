Imperia, i balneari si affidano a un avvocato per la scadenza delle concessioni

Il Sindacato dei balneari (Sib) della Confcommercio della provincia di Imperia ha lanciato un nuovo servizio di assistenza per i propri membri. In vista della scadenza delle concessioni balneari, fissata per il 31 dicembre e considerando l'assenza di risposte da parte del Governo, il sindacato ha attivato una consulenza legale di alto livello. Per questo, ha coinvolto l'avvocato Luca Saguato dello Studio Gerbi di Genova.

I balneari di Imperia si affidano a un avvocato per la scadenza delle concessioni

Saguato, un professionista di alto profilo specializzato nelle concessioni demaniali marittime, sarà a disposizione degli associati per fornire consulenza legale sulla tutela dei loro interessi. Questo diventa cruciale data l'incertezza sul prolungamento delle concessioni demaniali, che impedisce ai concessionari di pianificare i propri investimenti. L'avvocato Saguato si occuperà dello studio della questione e della normativa vigente, tenendo conto delle varie decisioni del Giudice amministrativo e della Corte di Giustizia dell'Ue. Assisterà anche nella preparazione di bozze di istanze o memorie argomentate, che i concessionari potrebbero presentare ai Comuni per affrontare la scadenza delle concessioni demaniali marittime entro il 31 dicembre 2023. Fornirà, inoltre, consulenza sulle azioni da intraprendere in risposta a possibili decisioni assunte dalle amministrazioni comunali.

