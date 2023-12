Con l'ondata di gelo a rischio la coltivazione di verdure e piante

La brusca diminuzione delle temperature accompagnata dal gelo sta danneggiando verdure e piante coltivate che sono particolarmente sensibili in questo periodo. Dopo un lungo periodo di clima insolitamente mite, queste colture non sono ancora entrate nella fase di riposo vegetativo. La Coldiretti ha segnalato che l'ondata di maltempo, caratterizzata da una significativa discesa delle temperature con gelate e neve anche a quote basse, ha firmato l'inizio dell'inverno meteorologico.

Verdura a rischio con l'ondata di gelo che sta colpendo l'Italia

Nelle aree rurali, le temperature sotto lo zero per un periodo prolungato stanno causando danni alle coltivazioni invernali come spinaci, bietole, scarole, cavoli, verze, cicorie e broccoli. Inoltre, lo sbalzo termico repentino sta influenzando anche l'aumento dei costi di riscaldamento per le produzioni coltivate nelle serre. Le colture sono impreparate ad affrontare un così drastico e improvviso abbassamento delle temperature, noto come gelicidio, causato dal rapido congelamento delle gocce di pioggia a contatto con gli alberi e il suolo, provocando danni irreparabili.

