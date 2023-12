Guida Condé Nast Johansens 2024: sono 26 gli hotel di lusso italiani presenti

Sono ben 26 quest'anno le strutture italiane di lusso presenti nella guida cartacea, baluardo del lusso alberghiero, di cui 4 new entry, a conferma dell'eccellenza del Bel Paese nell'universo di Condé Nast Johansens.

Ecco le strutture italiane di lusso presenti nella guida cartacea: l'Hotel Petrus, Gardena Grödnerhof Hotel & Spa e Castel Fragsburg in Trentino, a Merano Villa Eden The Leading Park Retreat, Boutique Hotel Villa Sostaga in provincia di Brescia, mentre il Cà Sagredo Hotel a Venezia, il Color Hotel style & design e il Relais Rossar in provincia di Verona. In provincia di Genova Villa Edera e La Torretta Boutique Hotel. Fontanelle Estate a Castelnuovo Berardenga. In Toscana il Principe Forte dei Marmi, il Monsignor della Casa Country Resort & Spa nelle campagne toscane e il Precise Tale Poggio Alla Sala a Montepulciano in provincia di Siena (new entry), lo Speronari Suites a Milano, l'Eitch Borromini, l'Hotel dei Borgognoni con l'Elizabeth Unique Hotel, Villa Spalletti Trivelli e il Parco dei Principe Grand Hotel & Spa a Roma, il Palazzo di Varignana Resort & Spa in provincia di Bologna e sempre in Emilia Romagna Villa Abbondanzi Resort a Faenza (new entry), il Castello di Petroia in Umbria, il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites e Villa del Golfo Lifestyle Resort in Sardegna. Una new entry in Campania Borgo San Gregorio in provincia di Avellino e una new entry ancora nella splendida Sicilia il Grand Hotel Des Étrangers ad Ortigia.

