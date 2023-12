Coca Cola, una bottiglia limited edition per i 20 anni di “Fratelli la Bufala”

Coca-Cola ha deciso di omaggiare in maniera esclusiva, in occasione dei 20 anni dalla sua fondazione, Fratelli la Bufala, attraverso la realizzazione di una bottiglia Limited Edition che mira a festeggiare la partnership tra i due brand a livello internazionale. La bottiglia limited edition Coca-Cola sarà data in omaggio, per tutto il mese di dicembre e fino ad esaurimento, in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa a tutti coloro che acquisteranno il menu pizza dedicato al ventennale più bibita Coca-Cola .

Fratelli la Bufala, per i 20 anni di attività arriva la bottiglia limited edition di Coca Cola



Per ogni menu acquistato un euro sarà devoluto a sostegno dei progetti “Pizzeria dell’impossibile" e “Finchè c'è pizza c'è speranza” di Fratelli La Bufala.

Menu Pizza Ventennale (19 euro, coperto escluso):

Cuoppo "zeppole e panzarotti"

Pizza genuina con mozzarella fiordi latte di Agerola, pomodori al filetto, basilico e olio Evo 100% italiano

Mousse di ricotta di bufala

Coca-cola o soft drink

Coca-Cola Limited in omaggio

