Boom di turisti a Roma, previsti arrivi record per le feste di Natale

L'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio ha recentemente delineato un prospetto del turismo nella Capitale durante il periodo natalizio, offrendo una visione decisamente positiva che suscita fiducia tra gli operatori del settore e le relative attività collegate al turismo e al commercio.

Roma a Natale, boom di turisti

Le proiezioni indicano un notevole aumento di visitatori per l'intero periodo tra Natale e Capodanno. Nel settore alberghiero, ad esempio, si prevede un incremento delle prenotazioni del 30% rispetto all'anno precedente. Anche per il Capodanno è atteso un aumento significativo, sebbene in leggero calo rispetto a quello registrato durante il periodo natalizio: si stima un aumento del 20% degli arrivi rispetto al 2022.

Tutti i dati sono stati forniti durante il consueto incontro natalizio del Consiglio Direttivo di Federalberghi Roma presso l'Hotel De La Ville dall'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (Ebtl). Il presidente di Federalberghi, Giuseppe Roscioli, ha tracciato un quadro positivo sull'andamento del turismo nella Capitale, basandosi su prenotazioni alberghiere già in corso, fornendo dati certi che sottolineano l'importanza cruciale del turismo per la nostra amata Capitale.

© Riproduzione riservata