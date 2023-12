Il cibo italiano raggiunge lo spazio, c'è l'annuncio di Lollobrigida

Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha annunciato al TG1 il "Italian Space Food Project", un audace progetto che vedrà il cibo italiano protagonista nello spazio.

Cibo italiano nello spazio, l'annuncio di Lollobrigida

Nella preparazione per la missione spaziale AX-3, l'equipaggio, compreso l'astronauta italiano Walter Villadei, si nutrirà di prodotti italiani, poiché «... partire sani significa mangiare qualità, che corrisponde al cibo italiano. Per questo raccogliamo la sfida dello spazio, garantendo agli astronauti, che percorreranno migliaia di chilometri, un prodotto di qualità che garantisca loro benessere», afferma il Ministro. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Masaf e altri partner di eccellenza, si impegna a fornire agli astronauti un prodotto di qualità che assicuri il loro benessere durante il lungo viaggio.

Oltre a soddisfare le esigenze nutrizionali dell'equipaggio, la missione diventa un'opportunità straordinaria per promuovere la qualità del cibo italiano a livello globale. Il progetto è stato pensato pure per supportare la candidatura della Cucina Italiana come patrimonio immateriale dell'Umanità Unesco, unendo tradizione e innovazione in un viaggio culinario senza precedenti.

© Riproduzione riservata