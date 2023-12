Con il turismo 365 giorni l'anno Trapani punta alla candidatura Unesco

Trapani, gioiello della Sicilia occidentale, si prepara a tracciare nuovi sentieri nel mondo del turismo con la prospettiva di diventare la prima destinazione in Italia a offrire un'esperienza turistica continua per 365 giorni all'anno. Il palcoscenico per questa audace iniziativa sarà "Aspettando il solstizio d'inverno", la prima convention sul turismo trasversale e destagionalizzato in programma fino a sabato.

Trapani punta alla candidatura Unesco

L'evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Trapani e dalla Logos, con la collaborazione di Unioncamere Sicilia, riunirà una vasta gamma di stakeholder per esplorare insieme le potenzialità di una strategia unitaria. L'obiettivo è individuare il percorso migliore per candidare l'intera provincia di Trapani al prestigioso riconoscimento Unesco.

L'ente camerale, in linea con la sua visione di valorizzare il territorio e allungare la stagione turistica, sta valutando la possibilità di commissionare uno studio di fattibilità. Questo studio analizzerà i diversi percorsi di candidatura, coinvolgendo le amministrazioni pubbliche, le imprese e gli operatori che parteciperanno all'iniziativa.

In attesa di ulteriori sviluppi, si comincia a gettare le basi per una filiera ricettiva aperta tutto l'anno. Il primo test concreto di questo sistema turistico integrato è previsto per il 2025, con eventi significativi come "Sicilia, meta europea dell'enogastronomia" e "Agrigento, capitale della Cultura". Durante la tre giorni di "Aspettando il solstizio d'inverno", il territorio trapanese sarà presentato alla stampa estera e nazionale in previsione di queste importanti occasioni.

Trapani si appresta così a diventare un faro di innovazione nel settore turistico italiano, offrendo non solo bellezze paesaggistiche e culturali, ma anche una prospettiva di viaggio che non conosce pause lungo l'intero arco dell'anno. Un nuovo capitolo si apre per questa affascinante provincia, pronta a scrivere una pagina indimenticabile nella storia del turismo italiano.

