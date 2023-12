Gradonna Mountain Resort sempre più green e attento all'ambiente: ecco perché

Da sempre sensibile ai temi dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente, il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel, ha ottenuto dal Tuv Austria il prestigioso certificato di sostenibilità Iso 14001, che fa parte di una serie di norme internazionali che riguardano il sistema di gestione ambientale e garantiscono una conduzione sostenibile e oculata di tutte le operazioni svolte quotidianamente. Perseguendo una politica d’impresa guidata appunto dal risparmio delle risorse in nome dell’ambiente, il Gradonna è il primo hotel del Tirolo Orientale a ottenere il prestigioso riconoscimento Iso 14001. Qui si soggiorna a impatto zero: fin dall’apertura, nel 2012, il Gradonna ha aderito ai concetti di Green Pearls Unique Places Collection in termini di eco sostenibilità e di risparmio energetico.

Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Legno massiccio, pietra e immense vetrate sono appunto i tratti distintivi del resort, recentemente diventato 100% Tirolo, certificato Ama: in pratica, qualsiasi elemento, dalle materie prime ai set di cortesia, è prodotto e realizzato in Tirolo. «Il paesaggio e la natura sono il nostro bene più prezioso. Ma non è l’unico motivo per cui ci concentriamo consapevolmente su iniziative rispettose dell’ambiente: siamo fermamente convinti che solo così possiamo sostenere il nostro successo. Il nostro resort è car-free: una volta arrivati si lascia l’auto nel garage e ci si muove a piedi, con la slitta o con gli sci. Oltre a offrire punti di ricarica per auto elettriche ed ebike, attuiamo anche un utilizzo sostenibile dell’energia necessaria per l’acqua calda e il riscaldamento, che proviene dal nostro impianto a biomassa a trucioli di legno» ha spiegato Martha Schultz, proprietaria del Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel.

