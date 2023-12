Cattel premiata per la promozione e valorizzazione dell'enogastronomia veneta

Si è svolta a Torreglia (Pd) la cerimonia di premiazione delle “Eccellenze Venete Food & Wine 2023” organizzata dal Festival della Cucina Veneta a coronamento del Tour delle Eccellenze Venete promosso insieme alla Regione Veneto. Anche quest'anno Cattel Spa - leader nella distribuzione di prodotti food e no-food nel canale Horeca nel nord d'Italia - ha ricevuto il premio di Eccellenze Venete per l'opera di promozione e valorizzazione della ricca offerta culinaria, enogastronomica e culturale del Veneto.

Cattel premiata in occasione di Eccellenze Venete Food & Wine 2023

Alle pendici dei colli Euganei (candidati a diventare riserva della biosfera Mab Unesco), nella patria del baccalà alla cappuccina (piatto tipico proposto per l'iscrizione nel registro dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Veneto), un'emozionata e orgogliosa Caroline Gatti (responsabile marketing di Cattel Spa) ha ritirato per conto dell'azienda questo ambito riconoscimento dal Presidente di Cultura & Cucina nonché promotore del Festival della Cucina Veneta Paolo Caratossidis, dalla Consigliera Regionale del Veneto Elisa Venturini, dal Presidente del Parco dei Colli Euganei Alessandro Frizzarin e dal Sindaco di Torreglia Marco Rigato, che in quest'occasione di festa hanno premiato consorzi, imprese, prodotti tipici, ricette, chef, opere artistiche o documentaristiche che nel corso dell'anno 2023 hanno arricchito l'offerta enogastronomica e/o comunicativa della grande tradizione culinaria del Veneto.

Non poteva mancare dunque Cattel Spa, da sempre sostenitrice della ricchezza, varietà e unicità della tradizione culinaria veneta, come dimostra la sua articolata offerta dei migliori prodotti, selezionati per portare sulle tavole degli italiani sapore e qualità, sempre con un occhio vigile sull'offerta locale, ragione per la quale viene scelta ogni giorno da migliaia di ristoratori come fornitore unico grazie al suo servizio puntuale, professionale e completo.

Cattel Spa

Via Ettore Maiorana 11 - 30020 Noventa di Piave (Ve)

Tel 0421 355311

© Riproduzione riservata