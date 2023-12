Essse Caffè e Ambasciatori del Gusto, partnership all'insegna dell'eccellenza

Essse Caffè è lieta di annunciare la partnership con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, ente che rappresenta l’eccellenza della ristorazione e dell’accoglienza italiana. Eccellenza che da sempre è alla base della filosofia di Essse Caffè, iconica torrefazione bolognese fondata nel 1979 da Francesco Segafredo con le sorelle Chiara e Cristina. Una lunga storia che oggi riverbera valori e ideali in comune con Ambasciatori del Gusto.

Ruggero Auteri

«Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questa collaborazione - dichiara Ruggero Auteri, strategy manager per il canale horeca di Essse Caffè - perché crediamo fortemente nella valorizzazione del miglior saper fare italiano, e in particolare della cultura dell’Espresso, cosa che Ambasciatori del Gusto promuove egregiamente in contesti anche internazionali.»

La partnership appena avviata avrà durata per tutto il 2024, e prevede la realizzazione di diversi progetti: «l’obiettivo resta come sempre alto, e cioè promuovere l'apprezzamento ma soprattutto la consapevolezza di cosa c’è dietro il miglior made in Italy nel mondo ristorativo e del fuoricasa. Eventi e sinergie in questo senso non mancheranno: consideriamo Ambasciatori del Gusto interlocutore ideale per innovazione, creatività e nuove idee sempre incoraggiate e coltivate».

«Siamo molto felici di accogliere un brand iconico come Essse Caffè nella nostra squadra di lavoro. Tutte le nostre azioni sono da sempre volte alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano, poter condividere questa missione è motivo di orgoglio e ci stimola a proseguire per raggiungere risultati ancora più ambiziosi ed entusiasmanti a beneficio di tutto il nostro settore» commenta Alessandro Gilmozzi, Presidente dell’Associazione.

