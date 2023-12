Regione Lombardia, 15 milioni di euro per l'imprenditoria giovanile nell'agricoltura

Fondi per sostenere l'imprenditoria giovanile che crede e lavora nel mondo rurale. Si è infatti aperto oggi, mercoledì 20 dicembre, il bando regionale lombardo dedicato all'insediamento delle nuove leve in agricoltura. L'intervento, previsto nell'ambito del Complemento della PAC 2023-2027 della Lombardia, metterà a disposizione 15 milioni di euro.

Alessandro Beduschi

«Con questa iniziativa - dichiara Alessandro Beduschi, assessore del Pirellone all'Agricoltura - sosteniamo con importanti risorse l'impegno delle nuove generazioni . Per la prima volta, ascoltando proprio la voce degli agricoltori, abbiamo rivisto importanti elementi del bando, per favorire un ricambio in cui i giovani esercitano il controllo effettivo dell'azienda senza necessariamente detenere le quote di maggioranza nelle aziende stesse, bensì quote rilevanti e potere di gestione. In questo modo vogliamo inserire idee nuove e forze fresche in azienda, che affiancano senza necessariamente sostituire del tutto , l'esperienza e la professionalità delle generazioni precedenti».

Possono aderire al bando, aperto fino al 15 febbraio 2024, gli agricoltori di età compresa fra 18 e 41 anni non ancora compiuti, insediati per la prima volta in un'azienda agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda. Il contributo previsto è di 40.000 euro e di 50.000 euro per le aree svantaggiate di montagna, per aziende con una produzione standard di valore compreso da 18.000 a 300.000 euro e da 12.000 a 300.000 euro per le aree di montagna. Oggi in Lombardia le aziende agricole condotte da giovani sono circa l'11,5% del totale. Un dato superiore alla media nazionale.

«In un contesto di incertezza economica - conclude Beduschi - la Lombardia vuole continuare a investire nell'agricoltura, credendo che i tanti giovani che vogliono costruirsi un futuro rappresentano la migliore garanzia per tutti noi, per continuare ad avere a disposizione cibo sano e prodotti di alta qualità»

di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata